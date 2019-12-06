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Факты / Происшествия

Масштабный пожар в Киеве на проспекте Победы – горят склады швейной фабрики

В Киеве на проспекте Победы загорелись склады швейной фабрики. На месте работают бойцы ГСЧС.

Масштабный пожар в Киеве на проспекте Победы – горят склады швейной фабрики

В Киеве загорелись склады швейной фабрики, которые находятся на проспекте Победы.

В результате чего в разных уголках столицы видно столб черного дыма.

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Из-за угрозы распространения огня возгоранию был присвоен ранг повышенной сложности.

– Возгорание возникло в 1-этажном металлическом ангаре с угрозой распространения пламени на рядом расположенное офисное здание, из которого бойцы вывели на безопасное расстояние 40 человек, – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

В 12.32 пожарные локализовали пожар и в 13.03 – ликвидировали.

Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Масштабный пожар в Киеве на проспекте Победы – горят склады швейной фабрики / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве произошел пожар в многоэтажке на Новопечерских липках.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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