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Факти / Надзвичайні події

Масштабна пожежа в Києві на проспекті Перемоги – горять склади швейної фабрики

У Києві на проспекті Перемоги загорілися склади швейної фабрики. На місці працюють бійці ДСНС.

Масштабна пожежа в Києві на проспекті Перемоги – горять склади швейної фабрики

У Києві загорілися склади швейної фабрики, які знаходяться на проспекті Перемоги.

Внаслідок чого в різних куточках столиці видно стовп чорного диму.

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Через загрозу поширення вогню займанню було присвоєно ранг підвищеної складності.

– Займання виникло в 1-поверховому металевому ангарі із загрозою розповсюдження полум`я на поруч розташовану офісну будівлю, з якої бійці вивели на безпечну відстань 40 людей, – розповіли у прес-службі ДСНС.

О 12.32 вогнеборці локалізували пожежу та о 13.03 – ліквідували.

Причина займання наразі встановлюється. Жертв та постраждалих немає.

Масштабна пожежа в Києві на проспекті Перемоги – горять склади швейної фабрики / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві сталася пожежа у багатоповерхівці на Новопечерських липках.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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