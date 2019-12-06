PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Польщі автобус з українцями на швидкості з’їхав у кювет і перекинувся

На сході Польщі громадяни України потрапили в ДТП, інцидент стався 2 грудня за 5 км від населеного пункту Грубешів у Люблінському воєводстві.

У Польщі автобус з українцями на швидкості з’їхав у кювет і перекинувся

У Польщі сталася аварія, у яку потрапили українці. Це трапилося на очах у прикордонників, які саме їхали на тренінг з надання першої медичної допомоги.

Мікроавтобус з шістьма українцями на швидкості з’їхав у кювет і перекинувся. Прикордонники одразу надали допомогу потерпілим.

– Один із постраждалих отримав травми голови, а іншу затиснуло в автомобілі. Жінка не могла рухатися, її придавило між кріслами, їй було важко дихати, вона скаржилася на біль у грудях і хребті, – заявили прикордонники.

Читайте: Міняли колесо: на Одеській трасі позашляховик збив на смерть двох чоловіків

Офіцери все ж визволили потерпілу і доставили у відділення швидкої допомоги.

Нагадаємо, в Одесі автомобіль швидкої допомоги, який їхав на виклик, потрапив у ДТП.

Джерело: Надбужанський відділ прикордонної служби

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Автомобільна аптечка: скільки коштує та список обов’язкових ліків
Автомобільна аптечка: скільки коштує та список обов’язкових ліків
Шестеро людей загинули внаслідок вибуху газу у Польщі
Шестеро людей загинули внаслідок вибуху газу у Польщі
У Харкові Mercedes влетів у маршрутку, є постраждалий
У Харкові Mercedes влетів у маршрутку, є постраждалий
В Україні ДТП забирають більше життів ніж війна: причини та як вирішити проблему
В Україні ДТП забирають більше життів ніж війна: причини та як вирішити проблему
Під Києвом Porsche протаранив маршрутку – дві людини загинули
Під Києвом Porsche протаранив маршрутку – дві людини загинули
У ДТП під Воронежем постраждали вісім українців – МЗС
У ДТП під Воронежем постраждали вісім українців – МЗС
У Кіровоградській області поїзд роздавив легковик – водій загинув
У Кіровоградській області поїзд роздавив легковик – водій загинув
Автобус з українцями потрапив в аварію під Воронежем – 14 постраждалих
Автобус з українцями потрапив в аварію під Воронежем – 14 постраждалих
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка