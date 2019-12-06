У Польщі автобус з українцями на швидкості з’їхав у кювет і перекинувся

На сході Польщі громадяни України потрапили в ДТП, інцидент стався 2 грудня за 5 км від населеного пункту Грубешів у Люблінському воєводстві.

У Польщі сталася аварія, у яку потрапили українці. Це трапилося на очах у прикордонників, які саме їхали на тренінг з надання першої медичної допомоги.

Мікроавтобус з шістьма українцями на швидкості з’їхав у кювет і перекинувся. Прикордонники одразу надали допомогу потерпілим.

– Один із постраждалих отримав травми голови, а іншу затиснуло в автомобілі. Жінка не могла рухатися, її придавило між кріслами, їй було важко дихати, вона скаржилася на біль у грудях і хребті, – заявили прикордонники.

Читайте: Міняли колесо: на Одеській трасі позашляховик збив на смерть двох чоловіків

Офіцери все ж визволили потерпілу і доставили у відділення швидкої допомоги.

Нагадаємо, в Одесі автомобіль швидкої допомоги, який їхав на виклик, потрапив у ДТП.

Джерело: Надбужанський відділ прикордонної служби