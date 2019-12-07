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Факты / Происшествия

Под завалами колледжа в Одессе нашли еще двух погибших

На месте пожара в одесском колледже вечером нашли тела еще двух погибших.

Пожежа в Одесі

По данным полиции, спасатели достали из-под завалов колледжа на Троицкой, где 4 декабря произошел пожар, тела двух погибших.

Сейчас их осматривает судебно-медицинский эксперт с целью идентификации.

Читайте: Пожар в Одессе: опознана третья жертва – сотрудница колледжа

По состоянию на 19.40 известно о семи жертвах, 31 пострадавшем, продолжают искать восемь человек.

Напомним, пожар в Одессе вспыхнул в здании колледжа 4 декабря. Правоохранители установили двоих подозреваемых.

Источник: Нацполиция

Фото: ГСЧС

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