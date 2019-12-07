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Факти / Надзвичайні події

Під завалами коледжу в Одесі знайшли ще двох загиблих

На місці пожежі в одеському коледжі ввечері знайшли тіла ще двох загиблих.

Пожежа в Одесі

За даними поліції, рятувальники дістали з-під завалів коледжу на Троїцькій, де 4 грудня сталася пожежа, тіла двох загиблих.

Наразі їх оглядає судово-медичний експерт з метою ідентифікації.

Читайте: Пожежа в Одесі: упізнано третю жертву – співробітницю коледжу

Станом на 19.40 відомо про сім жертв, 31 постраждалого, продовжують шукати вісім осіб.

Нагадаємо, пожежа в Одесі спалахнула у будівлі коледжу 4 грудня. Правоохоронці встановили двох підозрюваних.

Джерело: Нацполіція

Фото: ДСНС

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