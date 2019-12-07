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В деле о пожаре в Одесском колледже есть два подозреваемых – полиция

Правоохранители готовятся вручить два подозрения по делу о пожаре в колледже Одессы.

В деле о пожаре в Одесском колледже есть два подозреваемых – полиция

В деле о пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса правоохранители установили двоих подозреваемых.

Им готовятся сообщения о подозрении, рассказал заместитель начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Сергей Шайхет.

По его словам, пока представлены лишь предварительные результаты.

– В ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше, – сказал Шайхет.

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Он также отметил, что в деле о пожаре в Одессе допрос прошли более 150 человек, назначено более двух десятков судебных экспертиз.

Напомним, пожар в Одессе вспыхнул в здании колледжа 4 декабря. По состоянию на 7 декабря уже известно о пяти жертвах. 10 человек до сих пор ищут спасатели.

Источник: Интерфакс-Украина

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