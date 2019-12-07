PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У справі про пожежу в Одеському коледжі є два підозрюваних – поліція

Правоохоронці готуються вручити дві підозри у справі про пожежі в коледжі Одеси.

У справі про пожежу в Одеському коледжі є два підозрюваних – поліція

У справі про пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу правоохоронці встановили двох підозрюваних.

Їм готуються повідомлення про підозру, розповів заступник начальника ГУ Нацполіціі в Одеській області Сергій Шайхет.

За його словами, поки представлено лише попередні результати.

– Під час подальшого розслідування підозрюваних може стати більше, – сказав Шайхет.

Читайте: Пожежа в Одесі: упізнано третю жертву – співробітницю коледжу

Він також зазначив, що у справі про пожежу в Одесі допит пройшли понад 150 осіб, призначено більше двох десятків судових експертиз.

Нагадаємо, пожежа в Одесі спалахнула у будівлі коледжу 4 грудня. Станом на 7 грудня вже відомо про п’ять жертв. 10 людей досі шукають рятувальники.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Пожежа в магазині будматеріалів на Закарпатті:
Пожежа в магазині будматеріалів на Закарпатті: вигоріло 2 тис. кв. м
Пожежа в Одесі
Пожежа в Одесі на Троїцькій: семеро загиблих, 31 людина постраждала
Пожежа в Одесі: упізнано третю жертву – співробітницю коледжу
Пожежа в Одесі: упізнано третю жертву – співробітницю коледжу
Як виглядає зсередини згорілий коледж в Одесі
Як виглядає зсередини згорілий коледж в Одесі
Пожежа в Одесі
Знайшлася зникла після пожежі в Одесі 18-річна дівчина
Пожежа в Одесі
Пожежа в Одесі: під завалами знайшли тіло третьої жертви
Масштабна пожежа в Києві на проспекті Перемоги – горять склади швейної фабрики
Масштабна пожежа в Києві на проспекті Перемоги – горять склади швейної фабрики
Пожежа в Одесі: стало відоме ім’я другої жертви
Пожежа в Одесі: стало відоме ім’я другої жертви
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка