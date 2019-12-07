Правоохоронці готуються вручити дві підозри у справі про пожежі в коледжі Одеси.

У справі про пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу правоохоронці встановили двох підозрюваних.

Їм готуються повідомлення про підозру, розповів заступник начальника ГУ Нацполіціі в Одеській області Сергій Шайхет.

За його словами, поки представлено лише попередні результати.

– Під час подальшого розслідування підозрюваних може стати більше, – сказав Шайхет.

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Він також зазначив, що у справі про пожежу в Одесі допит пройшли понад 150 осіб, призначено більше двох десятків судових експертиз.

Нагадаємо, пожежа в Одесі спалахнула у будівлі коледжу 4 грудня. Станом на 7 грудня вже відомо про п’ять жертв. 10 людей досі шукають рятувальники.