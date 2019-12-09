На Житомирщине перевернулась легковушка: водитель погиб, четверо травмированы

В Житомирской области водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет, где столкнулся с бетонными столбиками и перевернулся.

В результате ДТП на Житомирщине погиб один человек и еще четверо травмированы.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Skoda Оctavia на закругленном участке улицы в селе Рихальское не справился с управлением, съехал в кювет, а затем столкнулся с бетонными столбиками и перевернулся.

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От полученных травм погиб 40-летний местный житель. Еще трое женщин в возрасте от 26 до 37 лет и 48-летний хмельничанин – с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в больницу.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Киеве пьяная девушка на Porsche устроила масштабное ДТП. Она не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила 14 метров дорожного ограждения.