На Житомирщині перекинувся легковик: водій загинув, четверо травмовані

У Житомирській області водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де зіштовхнувся з бетонними стовпчиками та перекинувся.

Унаслідок ДТП на Житомирщині загинула одна людина та ще четверо травмувалися.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Skoda Оctavia на заокругленій ділянці вулиці у селі Рихальське не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, а потім зіштовхнувся з бетонними стовпчиками та перекинувся.

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Від отриманих травм загинув 40-річний місцевий житель. Ще троє жінок віком від 26 до 37 років та 48-річний хмельничанин – з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до лікарні.

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