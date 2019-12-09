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Факти / Надзвичайні події

На Житомирщині перекинувся легковик: водій загинув, четверо травмовані

У Житомирській області водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де зіштовхнувся з бетонними стовпчиками та перекинувся.

поліція

Унаслідок ДТП на Житомирщині загинула одна людина та ще четверо травмувалися.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Skoda Оctavia на заокругленій ділянці вулиці у селі Рихальське не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, а потім зіштовхнувся з бетонними стовпчиками та перекинувся.

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Від отриманих травм загинув 40-річний місцевий житель. Ще троє жінок віком від 26 до 37 років та 48-річний хмельничанин – з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до лікарні.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві п’яна дівчина на Porsche влаштувала масштабну ДТП. Вона не впоралася з керуванням, виїхала на тротуар і збила 14 метрів дорожнього огородження.

Джерело: Нацполіція

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