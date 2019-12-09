На Сирці в Києві внаслідок падіння з вікна на 10 поверсі загинув 14-річний хлопець.

Трагедія сталася 9 грудня близько 12.00 на вулиці Орловській, 15 у Києві.

14-річний підліток випав з вікна на 10 поверсі 16-поверхового будинку. Від отриманих травм він помер на місці.

Правоохоронці з’ясовують, що призвело до трагедії.

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У Києві 14-річний підліток випав з 10-го поверху / 2 фотографии

У листопаді в Києві загинула 14-річна дівчина – вона випала з вікна багатоповерхівки, де жила разом з батьками.