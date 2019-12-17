В правительственном квартале Киева умер человек

В Киеве на улице Институтской умер мужчина. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.
По предварительной информации врачей, смерть мужчины наступила в результате острого коронарного синдрома.
Информация о том, что ему стало плохо на улице Институтской, 16 за несколько кварталов от места проведения акций, поступила в 11.30.
На вызов прибыли врачи, однако в карете скорой мужчина умер.
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Напомним, 17 декабря в течение всего дня под Верховной Радой проходят акции протеста. Митингующие выступают против открытия рынка земли.
По состоянию на 16.00 правоохранители отчитались о 26 задержанных.
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