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Факти / Надзвичайні події

Під Києвом багатодітна мати народила в туалеті та викинула дитину в ліс

У Фастові жінка народила здорову дівчинку в туалеті, а потім викинула її в ліс. Дитина померла через переохолодження.

Під Києвом багатодітна мати народила в туалеті та викинула дитину в ліс

У Фастові Київської області багатодітна мати, яка вже виховує п’ятьох дітей, народила здорову дитину в туалеті гуртожитку.

Потім 31-річна жінка посадила дівчинку в коляску, вивезла до лісосмуги та залишила її там на землі.

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Дитина померла від переохолодження. Згодом тіло виявили співробітники поліції.

Жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ст. 117 (Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) КК України.

Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Раніше Факти ICTV писали, що Балтський райсуд Одеської області засудив 41-річну жінку, яка викинула свою новонароджену дитину у вигрібну яму туалету, до двох років в’язниці.

Джерело: Прокуратура Київської області

Фото: Інформатор

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