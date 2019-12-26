Снимал агонию мужчины, но не помог: харьковчанину грозит тюрьма

Житель Харькова снял на телефон умирающего человека и выложил кадры в сеть. Теперь ему грозит тюрьма.

Жителю Харькова грозит до 5 лет лишения свободы за неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии.

20 декабря в лесопосадке города обнаружено тело мужчины, погибшего, как оказалось впоследствии, в результате острого расстройства кровообращения и острой кардиомиопатии.

В этот же день в сети появилось видео с этим же человеком, который еще был жив, но лежал в беспомощном состоянии на земле.

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Выяснилось, что видео снял 34-летний местный житель, который вывел на прогулку своих собак. Услышав подозрительные звуки, он подошел ближе и увидел “неадекватного” мужчину. Он снял его на видео и выложил в социальную сеть.

Полиция внесла сведения о событии в Единый реестр по ч. 3 ст. 136.

Напомним, что в Житомире мужчина избил ногами женщину с младенцем на руках.