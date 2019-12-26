Знімав агонію чоловіка, але не допоміг: харків’янину загрожує в’язниця

Житель Харкова зняв на телефон людину, яка помирала, та виклав кадри у мережу. Тепер йому загрожує в’язниця.

Жителю Харкова загрожує до 5 років позбавлення волі за ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

20 грудня у лісопосадці міста виявлено тіло чоловіка, який загинув, як виявилося згодом, у результаті гострого розладу кровообігу та гострої кардіоміопатії.

Цього ж дня у мережі з’явилося відео з цією ж людиною, яка ще була жива, але лежала у безпорадному стані на землі.

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З’ясувалося, що відео зняв 34-річний місцевий мешканець, який вивів на прогулянку своїх собак. Почувши підозрілі звуки, він підійшов ближче і побачив “неадекватного” чоловіка. Він зняв його на відео та виклав у соціальну мережу.

Поліція внесла відомості щодо події до Єдиного реєстру за ч. 3 ст. 136.

Нагадаємо, що у Житомирі чоловік побив ногами жінку з немовлям на руках.