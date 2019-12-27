На борту разбившегося в Казахстане самолета были граждане Украины

Среди пассажиров самолета, который разбился 27 декабря в Алматы (Казахстан), было двое украинцев.

Среди пассажиров самолета Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, который разбился утром 27 декабря под Алматы, были иностранные граждане.

По данным МВД Казахстана, среди них – двое граждан Украины..

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– Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана, – говорится в сообщении.

Их имена также известны: Юрий Сон и Яна Сон из Украины, Маг Клыков из Киргизии, Нурлан Маулина из Китая.

Все они живы, но их состояние не уточняется.

Создан штаб и открыты горячие линии по телефонам: +7 7172 24-52-12, +7 7172 24-51-71, +7 7172 24-51-47.

Напомним, утром 27 декабря возле Алматы в Казахстане разбился самолет, выполняющий рейс Алматы-Нурсултан. По последним данным, погибли 12 человек.

Источник: sputniknews.kz

Фото: Denis Krivosheyev