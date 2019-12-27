На борту літака, що розбився в Казахстані, були громадяни України

Серед пасажирів літака, який розбився 27 грудня в Алмати (Казахстан), було двоє українців.

Серед пасажирів літака Fokker-100 казахстанської авіакомпанії Bek Air, що розбився вранці 27 грудня під Алмати, були іноземні громадяни.

За даними МВС Казахстану, серед них – двоє громадян України.

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– Загалом на борту літака перебували п’ять членів екіпажу та 93 пасажири, зокрема й іноземні громадяни: двоє громадян України, один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю, інші громадяни Казахстану, – йдеться в повідомленні.

Їх імена також відомі: Юрій Сон та Яна Сон з України, Маг Кликов з Киргизії та Нурлан Мауліна з Китаю.

Всі вони живі, але їх стан не уточнюється.

Створено штаб та відкрито гарячі лінії за телефонами: +7 7172 24-52-12, +7 7172 24-51-71, +7 7172 24-51-47.

Нагадаємо, вранці 27 грудня біля Алмати в Казахстані розбився літак, що виконував рейс Алмати-Нурсултан. За останніми даними, загинули 12 осіб.

Джерело: sputniknews.kz

Фото: Denis Krivosheyev