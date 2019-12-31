На станции метро Крещатик в Киеве девушку, которая сидела на лестнице, едва не затянуло в эскалатор.

В столичном метрополитене на станции Крещатик молодая девушка решила сидя проехаться на эскалаторе и не успела вовремя встать.

К счастью, сама пассажирка, которая якобы была пьяная, не пострадала – обошлось разорванным сзади пуховиком.

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Сидела на лестнице: в метро Киева девушку едва не затянуло в эскалатор / 2 фотографии

К слову, Факты ICTV писали, что график работы метро и наземного транспорта в Киеве в новогоднюю ночь продлят на три часа – до 3.00.