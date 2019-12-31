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Сиділа на сходах: у метро Києва дівчину ледь не затягло в ескалатор

На станції метро Хрещатик у Києві дівчину, яка сиділа на сходах, ледве не затягнуло в ескалатор.

у метро Києва дівчину ледь не затягло в ескалатор

У столичному метрополітені на станції Хрещатик молода дівчина вирішила сидячи проїхатися на ескалаторі і не встигла вчасно встати.

На щастя, сама пасажирка, яка нібито була п’яна, не постраждала – обійшлося розірваним ззаду пуховиком.

Читайте: На Новий рік 2020 центр Києва перекриють

  • у метро Києва дівчину ледь не затягло в ескалатор
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Сиділа на сходах: у метро Києва дівчину ледь не затягло в ескалатор / 2 фотографии

До слова, Факти ICTV писали, що графік роботи метро та наземного транспорту в Києві в новорічну ніч продовжать на три години – до 3.00.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: Київ Оперативний

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