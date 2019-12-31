На станції метро Хрещатик у Києві дівчину, яка сиділа на сходах, ледве не затягнуло в ескалатор.
У столичному метрополітені на станції Хрещатик молода дівчина вирішила сидячи проїхатися на ескалаторі і не встигла вчасно встати.
На щастя, сама пасажирка, яка нібито була п’яна, не постраждала – обійшлося розірваним ззаду пуховиком.
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Сиділа на сходах: у метро Києва дівчину ледь не затягло в ескалатор / 2 фотографии
До слова, Факти ICTV писали, що графік роботи метро та наземного транспорту в Києві в новорічну ніч продовжать на три години – до 3.00.
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