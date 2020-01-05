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Факти / Надзвичайні події

Пожежа під Києвом: на дачі згоріли троє людей

Внаслідок пожежі на дачі у Вишгородському районі Київської області загинули троє людей.

Пожежа під Києвом

Пожежа спалахнула 5 січня близько 00.15 у будинку в селі Раківка, розташованого на території дачного кооперативу Сади-2, 8 лінія.

Коли з Вишгорода прибули рятувальники, горів дах та другий поверх дачного будинку на площі 56 кв. м.

Вони знайшли в будинку тіла трьох загиблих – 1937, 1960 та 1968 років народження.

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Повністю ліквідувати пожежу вдалося о 2.40. Залучалося три одиниці техніки та 20 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

Нещодавно внаслідок пожежі на Запоріжжі загинули мати та двоє малолітніх дітей.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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