Пожежа під Києвом: на дачі згоріли троє людей

Внаслідок пожежі на дачі у Вишгородському районі Київської області загинули троє людей.
Пожежа спалахнула 5 січня близько 00.15 у будинку в селі Раківка, розташованого на території дачного кооперативу Сади-2, 8 лінія.
Коли з Вишгорода прибули рятувальники, горів дах та другий поверх дачного будинку на площі 56 кв. м.
Вони знайшли в будинку тіла трьох загиблих – 1937, 1960 та 1968 років народження.
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Повністю ліквідувати пожежу вдалося о 2.40. Залучалося три одиниці техніки та 20 чоловік особового складу.
Причина пожежі встановлюється.
Нещодавно внаслідок пожежі на Запоріжжі загинули мати та двоє малолітніх дітей.
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