PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Кривому Розі п’яний водій збив людей на пішохідному переході – двоє загиблих

У Кривому Розі жінка, у стані алкогольного сп’яніння, на авто влетіла у натовп на пішохідному переході. Внаслідок події загинули дві жінки.

У Кривому Розі п’яний водій збив людей на пішохідному переході – двоє загиблих

У Кривому Розі Дніпропетровської області 31-річна жінка, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, за кермом Audi влетіла у натовп на пішохідному переході.

Читайте: Розірвало навпіл: на виїзді з Києва авто влетіло у відбійник

Внаслідок аварії на місці події загинули дві жінки 47 та 57 років.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Черкаській області водій, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, збив двох дітей, один з них загинув.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Стріла пронизала руку: в Борисполі в жінку стріляли з арбалета
Стріла пронизала руку: в Борисполі в жінку стріляли з арбалета
На Львівщині мікроавтобус виїхав на зустрічну та протаранив вантажівку: троє загиблих
На Львівщині мікроавтобус виїхав на зустрічну та протаранив вантажівку: троє загиблих
На Сумщині вантажівка роздавила позашляховик – загинула дівчинка і водій
На Сумщині вантажівка роздавила позашляховик – загинула дівчинка і водій
Один загиблий, 14 постраждалих: у Нікополі зіткнулися автобус і два авто
Один загиблий, 14 постраждалих: у Нікополі зіткнулися автобус і два авто
У Донецькій області на подвір’ї будинку прогримів вибух
У Донецькій області на подвір’ї будинку прогримів вибух
Смертельна ДТП на Донеччині: Audi вилетіла на зустріч і протаранила ВАЗ
Смертельна ДТП на Донеччині: Audi вилетіла на зустріч і протаранила ВАЗ
Зіткнулися 16 авто та кілька автобусів: у Словаччині в ДТП постраждали українці
Зіткнулися 16 авто та кілька автобусів: у Словаччині в ДТП постраждали українці
У Черкаській області п’яний водій на смерть збив дитину
У Черкаській області п’яний водій на смерть збив дитину
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка