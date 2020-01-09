У Кривому Розі п’яний водій збив людей на пішохідному переході – двоє загиблих

У Кривому Розі жінка, у стані алкогольного сп’яніння, на авто влетіла у натовп на пішохідному переході. Внаслідок події загинули дві жінки.

У Кривому Розі Дніпропетровської області 31-річна жінка, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, за кермом Audi влетіла у натовп на пішохідному переході.

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Внаслідок аварії на місці події загинули дві жінки 47 та 57 років.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Черкаській області водій, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, збив двох дітей, один з них загинув.