Свеча упала на кровать: на Закарпатье от ожогов погиб младенец

В селе Порошково Закарпатской области родители оставили на длительное время без присмотра годовалую дочь с малолетней сестрой.

У кровати, где был ребенок, оставили зажженную свечку, которая в дальнейшем стала источником возгорания кровати.

В результате ребенок получил ожоги, которые, вероятно, и стали причиной смерти. Второй ребенок, который находился в доме, не пострадал.

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Также следователи установили, что в здании, которое находится в поле, в 400 метрах от населенного пункта, отсутствуют какие-либо условия для проживания: ни газа, ни электроэнергии, ни водоснабжения.

По этому факту в полиции открыли уголовное производство по ст. 166 (Злостное невыполнение родителями их обязанности, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что на мусорном полигоне Правобережный в Днепре нашли мертвого новорожденного ребенка.