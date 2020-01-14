Свічка впала на ліжко: на Закарпатті від опіків загинуло немовля

У селі Порошково Закарпатської області батьки залишили на тривалий час без нагляду однорічну дочку з малолітньою сестрою.

Біля ліжка, де була дитина, залишили запалену свічку, яка в подальшому стала джерелом пожежі.

В результаті чого дитина отримала опіки, які, ймовірно, і стали причиною смерті. Інша дитина, якв перебувала в будинку, не постраждала.

Читайте: На Полтавщині у шахті бетонного відстійника знайшли мертве немовля

Також слідчі встановили, що в будівлі, яка знаходиться в полі, за 400 метрах від населеного пункту, відсутні будь-які умови для проживання: ні газу, ні електроенергії, ні водопостачання.

За цим фактом в поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 166 (Злісне невиконання батьками їх обов’язків, що спричинило важкі наслідки) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що на сміттєвому полігоні Правобережний у Дніпрі знайшли мертву новонароджену дитину.