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Факти / Надзвичайні події

У Миколаєві сталася стрілянина – поранені двоє людей

У Миколаєві на вулиці Театральній між двома групами молодиків виник конфлікт через особисті стосунки, який переріс у стрілянину.  Домовившись зустрітись і поговорити, від однієї зі сторін конфлікту прийшло троє молодиків, від іншої – четверо.

За попередньою інформацією, розмова переросла у сварку, а згодом один із учасників дістав травматичний пістолет і кілька разів вистрілив.

Внаслідок стрілянини один із чоловіків отримав ушкодження ноги, ще один – пошкодження на обличчі та удари по голові.

Читайте: Бійка зі стріляниною у центрі Києва – двоє поранених

Пістолет зловмисники викинули у сміттєвий бак, а з місця події втекли на Mercedes Benz A 160, який невдовзі відшукали поліцейські.

У Миколаєві сталася стрілянина – поранені двоє людей / 4 фотографии

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України – хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Миколаєві обстріляли два трамваї з пасажирами.

Фото: Новини N

Джерело: Нацполіція

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