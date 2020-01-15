У Миколаєві на вулиці Театральній між двома групами молодиків виник конфлікт через особисті стосунки, який переріс у стрілянину. Домовившись зустрітись і поговорити, від однієї зі сторін конфлікту прийшло троє молодиків, від іншої – четверо.

За попередньою інформацією, розмова переросла у сварку, а згодом один із учасників дістав травматичний пістолет і кілька разів вистрілив.

Внаслідок стрілянини один із чоловіків отримав ушкодження ноги, ще один – пошкодження на обличчі та удари по голові.

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Пістолет зловмисники викинули у сміттєвий бак, а з місця події втекли на Mercedes Benz A 160, який невдовзі відшукали поліцейські.















У Миколаєві сталася стрілянина – поранені двоє людей / 4 фотографии

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України – хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Миколаєві обстріляли два трамваї з пасажирами.

Фото: Новини N