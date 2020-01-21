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Факти / Надзвичайні події

У Дніпрі сталося потрійне ДТП – є загиблі

У Дніпрі на вулиці Маршала Малиновського зіткнулися три легкових автомобіля.

Загинули водій і пасажир автомобіля Opel Omega. Також постраждав водій Daewoo Lanos.

– Загинули водій автомобіля Opel Omega і пасажирка цього автомобіля, постраждав водій автомобіля Daewoo Lanos, якого працівники швидкої медичної допомоги госпіталізували в міську лікарню №6 міста Дніпро, – йдеться у повідомленні ДСНС.

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У Дніпрі сталося потрійне ДТП – є загиблі / 6 фотографий

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту розрізали конструкції автомобіля Opel Omega і вилучили тіла загиблих. З проїжджої частини дороги було змито паливо.

Співробітники поліції проводять слідчі дії зі встановлення обставин аварії.

Раніше в Рівненській області в ДТП зіткнулося 7 машин. У результаті постраждало двоє людей.

Фото: Інформатор

Джерело: ДСНС

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