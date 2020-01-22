Були голодні і в лахмітті – в Одесі правоохоронці врятували дітей від батьків

Співробітникам правоохоронних органів довелося штурмувати квартиру у центрі Одесі, в якій забарикадувалося нетверезе подружжя із двома дітьми.

Відповідне рішення було ухвалено через те, що діти перебували у небезпеці, їх потрібно було терміново вилучити з сім’ї.

– Співробітники територіального відділу служби у справах дітей Одеської міськради виїхали на адресу соціально неблагополучної сім’ї для негайного вилучення двох дітей через загрозу їхнім життям і здоров’ю. Дві дівчинки у віці півтора і чотири з половиною років, – розповіла виконувач обов’язків начальника служби у справах дітей Одеської міської ради Юлія Нікандрова.

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Діти були у лахмітті і голодні, а в квартирі панувала повна антисанітарія.

Допомога правоохоронців для порятунку дітей знадобилася, оскільки батьки забарикадувалися в квартирі та ігнорували прохання відкрити двері.

Дівчат передали до дитячого закладу, їх забезпечили одягом, харчування і предметами особистої гігієни.

Факти ICTV також писали про те, що у Києві виявили нелегальний дитсадок, в якому утримували 11 дітей.

Джерело: Юлія Нікандрова