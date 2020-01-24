Стрілянина в Німеччині: ЗМІ повідомляють про шістьох загиблих

У Німеччині в результаті стрілянини в місті Рот-ам-Зе загинули щонайменше шестеро людей. Ще кілька людей отримали поранення.

ЗМІ повідомляють, що стрілка вже затримали. Чи є інші підозрювані у стрілянині, поки невідомо.

За інформацією поліції, злочинець і його жертви були знайомі. Поліція офіційно повідомляє про кількох загиблих. Місцеві видання пишуть, що стріляли у будівлю, яка розташована на вулиці Банхофштрассе.

Видання Bild з посиланням на власні джерела повідомляє, що стрілку 36-37 років.

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Відомо, що зараз на місці події чергують поліцейські. За непідтвердженою поки інформацією, молодий чоловік відкрив стрілянину по членах своєї сім’ї.

Раніше Факти ICTV писали, що в результаті стрілянини в центрі міста Сіетл у США загинула щонайменше одна людина, ще сімох було поранено.

Джерело: Bild, Focus,