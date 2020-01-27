Предварительно – причиной пожара в Министерстве культуры, молодежи и спорта Украины стала неисправность проводки, сообщает Нацгвардия.
Еще до приезда спасателей нацгвардейцы эвакуировали из трехэтажного здания 220 человек.
В момент возгорания в подвальном помещении в Минкульте дежурили военнослужащие 22-й бригады охраны дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств Нацгвардии. Именно они вызвали спасателей и скорую помощь.
К счастью, жертв и пострадавших нет.
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Пожар в здании Минкульта: известна предварительная причина / 3 фотографии
Напомним, 27 января в 10.14 начался пожар в здании Министерства культуры, молодежи и спорта в результате возгорания в подвальном помещении. Его удалось оперативно ликвидировать, из здания эвакуировали 220 человек.
Источник: Нацгвардія
Фото: Нацгвардія
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