Предварительно – причиной пожара в Министерстве культуры, молодежи и спорта Украины стала неисправность проводки, сообщает Нацгвардия.

Еще до приезда спасателей нацгвардейцы эвакуировали из трехэтажного здания 220 человек.

В момент возгорания в подвальном помещении в Минкульте дежурили военнослужащие 22-й бригады охраны дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств Нацгвардии. Именно они вызвали спасателей и скорую помощь.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

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Пожар в здании Минкульта: известна предварительная причина / 3 фотографии

Напомним, 27 января в 10.14 начался пожар в здании Министерства культуры, молодежи и спорта в результате возгорания в подвальном помещении. Его удалось оперативно ликвидировать, из здания эвакуировали 220 человек.

Источник: Нацгвардія

Фото: Нацгвардія