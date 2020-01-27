Попередньо – причиною пожежі в Міністерстві культури, молоді та спорту України стала несправність проводки, повідомляє Нацгвардія.

Ще до приїзду рятувальників нацгвардійці евакуювали з триповерхової будівлі 220 осіб.

У момент займання у підвальному приміщенні у Мінкульті чергували військовослужбовці 22-ї бригади охорони дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав Нацгвардії. Саме вони викликали рятувальників та швидку допомогу.

На щастя, жертв та постраждалих немає.

Читайте: Масштабна пожежа в Києві – горів двоповерховий магазин











Пожежа в будівлі Мінкульту: відома попередня причина / 3 фотографии

Нагадаємо, 27 січня о 10.14 почалася пожежа у будівлі Міністерства культури, молоді та спорту внаслідок займання у підвальному приміщенні. Його вдалося оперативно ліквідувати, з будівлі евакуювали 220 осіб.

Джерело: Нацгвардія

Фото: Нацгвардія