У Києві бойовик розвідки “ДНР” розстріляв поліцейського

У ніч із 24 на 25 січня у Деснянському районі Києва поблизу одного із закладів відпочинку сталася стрілянина.

– Поза службою, у цивільному одязі, без зброї у закладі перебували дільничні офіцери поліції. До них підійшов невідомий та почав провокувати конфлікт, нецензурно лаятися, – розповіли у столичній поліції.

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Після чого чоловіки вийшли на вулицю, де нападник зарядив зброю.

– Потім дістав з кишені пістолет, направив його на одного з офіцерів поліції та здійснив постріл. Однак сталася осічка. Тоді нападник вистрелив у груди другому поліцейському. У момент, коли дільничний офіцер нахилився над пораненим колегою, стрілець приставив до його голови пістолет і знову натиснув на спусковий гачок. Але і цього разу зброя дала збій, розповіли у ГУ НП у Києві.

Стрілком виявився 36-річний раніше неодноразово судимий за тяжкі злочини уродженець Донецької області. Чоловік раніше проходив службу у незаконних збройних формуваннях так званої ДНР, є командиром розвідки підрозділу “ОПЛОТ”.

Слідчі оголосили чоловікові про підозру за ч.4 ст.296 (Хуліганство) КК України.

Поранення отримав 25-річний дільничний офіцер поліції, його прооперували.



















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Раніше Факти ICTV писали, що у Миколаєві сталася стрілянина внаслідок якої двоє чоловіків отримали поранення.