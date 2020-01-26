В Гидропарке в Киеве конфликт перерос в стрельбу, ранены двое мужчин

Конфликт между двумя посетителями кафе в Гидропарке и неизвестным закончился стрельбой. Правоохранители установили, что огонь открыл последний.

Двух пострадавших мужчин с ранениями доставили в больницу. Один из них – житель Винницкой области, другой – иностранец.

С места происшествия эксперты изъяли шесть стреляных гильз, которые отправили на проведение экспертизы.

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Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Как сообщалось, 2 января в Киеве среди белого дня произошел конфликт между двумя компаниями, переросший в драку и стрельбу.