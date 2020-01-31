В Одессе правоохранители обнаружили квартиру, которая была оборудована для оказания интимных услуг.

В борделе на момент санкционированного обыска находились четыре вовлеченных в проституцию девушки в возрасте от 19-ти до 24-х лет.

Установлено, что злоумышленники подбирали секс-работниц, которые имели финансовые трудности.







Искали девушек в тяжелом положении: в Одессе разоблачили бордель / 2 фотографии

Организаторы незаконного бизнеса половину средств от сексуальной эксплуатации оставляли себе.

25-летней уроженке Запорожской области сообщили о подозрении в сутенерстве и задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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По данному факту следователи начали производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Ранее глава Нацполиции заявил, что легализовать проституцию в Украине реально.