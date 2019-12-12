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Факты / Украина

1000 грн/час – в Киеве пара устроила бордель в квартире

В одном из районов столицы супругов в квартире организовало “массажный салон”, сотрудницы которого оказывали сексуальные услуги.

1000 грн/час – в Киеве пара устроила бордель в квартире

Работники Святошинского управления полиции пресекли преступную деятельность супружеской пары, которая организовала бордель под видом массажного салона.

Фигурантке дела уже объявили о подозрении – ей грозит до пяти лет заключения. Вопрос о ее сообщнике еще решается.

Полиция открыла уголовного производства по факту принуждение или втягивание в занятие проституцией.

Организаторами такого бизнеса оказались жители Киевской области: 29-летняя женщина и ее 19-летний гражданский муж.

1000 грн/час – в Киеве пара устроила бордель в квартире / 2 фотографии

Правонарушители снимали квартиру в Киеве и заранее подбирали женщин, которые систематически занимались проституцией. Стоимость услуг за час обходилась клиентам от 1 000 грн. Деньги делили пополам.

– Полиция провела обыски по месту жительства злоумышленников и по месту предоставления услуг. Во время обысков изъяли вещественные доказательства: деньги, мобильные телефоны и ноутбуки, – рассказал работник полиции Алексей Гаврилюк.

Читайте: Как в Украине крышуют проституцию

Кроме этого, на женщину, которая предоставляла сексуальные услуги за деньги, полицейские составили административный протокол. Он предусматривает предупреждение или наложение штрафа от пяти до десяти необлагаемых минимумов.

Ранее глава Нацполиции заявил, что легализовать проституцию в Украине реально.

Источник: Полиция Киева 

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