В Одесі правоохоронці виявили квартиру, яку було облаштовано для надання інтимних послуг.
У борделі на момент санкціонованого обшуку знаходилися чотири втягнених у проституцію дівчини віком від 19-ти до 24-х років.
Встановлено, що зловмисники підбирали секс-працівниць, які мали фінансові труднощі.
Шукали дівчат у скрутному становищі: в Одесі викрили бордель / 2 фотографии
Організатори незаконного бізнесу половину коштів від сексуальної експлуатації залишали собі.
25-річній уродженці Запорізької області повідомили про підозру в сутенерстві та затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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За даним фактом слідчі розпочали провадження за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.
Раніше глава Нацполіції заявив, що легалізувати проституцію в Україні реально.
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