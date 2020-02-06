Похоронили чужую бабушку. В морге Кропивницкого перепутали тела

В Кропивницком сотрудники морга перепутали тела двух умерших пенсионерок. Местная прокуратура возбудила дело.

Родственникам выдали тело чужой бабушки, и выяснилось это уже на кладбище во время прощания, потому что близкие воспользовались услугами ритуальной службы.

Несмотря на это, бабушку похоронили.

А родственники другой умершей женщины подмену заметили сразу и обратились с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

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Кировоградская местная прокуратура возбудила дело по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками морга и ритуальной службы своих профессиональных обязанностей (ч. 1 ст. 367 УКУ). Продолжается следствие.

Недавно в Кропивницком 18-летний парень упал в шахту лифта с высоты седьмого этажа.

Источник: Прокуратура Кировоградской области