Похоронили чужую бабушку. В морге Кропивницкого перепутали тела

В Кропивницком сотрудники морга перепутали тела двух умерших пенсионерок. Местная прокуратура возбудила дело.
Родственникам выдали тело чужой бабушки, и выяснилось это уже на кладбище во время прощания, потому что близкие воспользовались услугами ритуальной службы.
Несмотря на это, бабушку похоронили.
А родственники другой умершей женщины подмену заметили сразу и обратились с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.
Читайте: Бунт в СИЗО Кропивницкого: пострадала одна сотрудница
Кировоградская местная прокуратура возбудила дело по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками морга и ритуальной службы своих профессиональных обязанностей (ч. 1 ст. 367 УКУ). Продолжается следствие.
Недавно в Кропивницком 18-летний парень упал в шахту лифта с высоты седьмого этажа.
Источник: Прокуратура Кировоградской области