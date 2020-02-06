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Факти / Надзвичайні події

Поховали чужу бабусю. У моргу Кропивницького переплутали тіла

У Кропивницькому працівники моргу переплутали тіла двох померлих пенсіонерок. Місцева прокуратура порушила справу.

Родичам видали тіло чужої бабусі, і з’ясувалося це вже на цвинтарі під час прощання, бо близькі скористалися послугами ритуальної служби.

Незважаючи на це, бабусю поховали.

А родичі іншої померлої жінки підміну помітили одразу і звернулися з відповідною заявою до правоохоронних органів.

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Кіровоградська місцева прокуратура порушила справу за фактом неналежного виконання працівниками моргу та ритуальної служби своїх професійних обов’язків (ч. 1 ст. 367 ККУ). Триває слідство.

Нещодавно у Кропивницькому 18-річний хлопець впав у шахту ліфта з висоти сьомого поверху.

Джерело: Прокуратура Кіровоградської області

Фото: Dreamstime

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