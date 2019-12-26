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Факты / Мир

В бассейне отеля в Испании утонули 9-летняя девочка, ее отец и брат

В бассейне испанского отеля утонула девятилетняя девочка, а также спасавшие ее отец и старший брат.

В бассейне отеля в Испании утонули 9-летняя девочка, ее отец и брат

В бассейне испанского отеля Club La Costa World утонула девятилетняя британская девочка, а также бросившиеся ее спасать 52-летний отец и 16-летний брат.

Родители девочки находились в своем номере, когда к ним пришла их старшая 12-летняя дочь и рассказала, что у сестры возникли “проблемы под водой”.

Отец и сын бросились к бассейну и прыгнули в воду. Живыми выбраться оттуда им не удалось.

В бассейне отеля в Испании утонули 9-летняя девочка, ее отец и брат / 4 фотографии

Мужчина, который пытался оказать первую медицинскую помощь и делал утонувшим искусственное дыхание, говорит, что мать семейства все это время сохраняла спокойствие и молилась о том, чтобы ее муж и дети вернулись к жизни.

– Она была спокойна. Она касалась их тел. Она продолжала молиться даже после того, как приехали врачи и перестали пытаться их оживить, – рассказывает свидетель.

Точная причина гибели трех человек пока остается неизвестной.

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На трупах не было обнаружено следов внешних повреждений. Патологоанатомы также не нашли никаких признаков отравления.

Следствие считает, что из-за технической неисправности система насосов в бассейне могла превратиться в смертельную ловушку, которая не позволяла людям всплыть на поверхность.

Водолазы нашли в трубе купальную шапочку девочки. Однако после проверки полиция разрешила снова открыть бассейн, сочтя его безопасным для туристов.

Ранее в Крыму утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.

Фото: Daily Mail

Источник: Daily Mail

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