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Факты / Происшествия

На почте в Амстердаме взорвались две посылки

В столице Нидерландов Амстердаме и городе Керкраде прогремели взрывы. ЧП случилось в офисе почтовой компании утром 12 февраля.

Бомба, по предварительной информации, находилась в почтовых отправлениях. В обоих случаях пострадавших нет.

На местах происшествий работают подразделения специальной взрывотехнической службы.

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В январе на адреса ряда компаний в Амстердаме, Роттердаме, Утрехте и Маастрихте поступали заминированные почтовые посылки.

Ни одна из них не взорвалась. Неизвестно, связаны ли с ними нынешние инциденты.

Напомним, в городе Обухов, что на Киевщине произошла чрезвычайная ситуация. В квартире многоэтажки взорвалась газовая плитана кухне 60-летнего мужчины.

Источник: Rtlnieuws

Фото: Rtlnieuws

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