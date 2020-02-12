На пошті в Амстердамі вибухнули дві посилки

У столиці Нідерландів Амстердамі і місті Керкраде прогриміли вибухи. НП сталася в офісі поштової компанії вранці 12 лютого.

Бомба, за попередньою інформацією, перебувала в поштових відправленнях. В обох випадках постраждалих немає.

На місцях подій працюють підрозділи спеціального вибухово-технічної служби.

Читайте: Хотіла зробити бутерброди: у мешканки Росії на кухні “вибухнула” ковбаса

У січні на адреси низки компаній в Амстердамі, Роттердамі, Утрехті і Маастріхті надходили заміновані поштові посилки.

Жодна з них не вибухнула. Невідомо, чи пов’язані з ними нинішні інциденти.

Нагадаємо, у місті Обухів, що на Києвщині сталася надзвичайна ситуація. У квартирі багатоповерхівки вибухнула газова плита на кухні 60-річного чоловіка.

Джерело: Rtlnieuws

Фото: Rtlnieuws