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Факты / Происшествия

Житель Кривого Рога превратил гараж в цех по производству нелегального алкоголя

На днях правоохранители разоблачили незаконную деятельность 30-летнего жителя Кривого Рога.

Среди жилых домов, в двух своих гаражах он занимался изготовлением и сбытом алкоголя собственного производства.

Житель Кривого Рога превратил гараж в цех по производству нелегального алкоголя / 3 фотографии

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Объявления о продаже алкоголя задержанный размещал в интернете.

– Во время обысков было обнаружено более 100 литров спирта, телефоны, банковские карты, оборудование для изготовления алкогольной продукции и более 100 литров готовой водочной продукции, – сообщили в полиции.

В полиции уже возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Ранее Факты ICTV писали о невероятном событии в Кривом Роге: там мужчина нашел пакет с $10 тыс. и вернул их владельцу.

Видео: Полиция Днипропетровщины

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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