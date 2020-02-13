На днях правоохранители разоблачили незаконную деятельность 30-летнего жителя Кривого Рога.
Среди жилых домов, в двух своих гаражах он занимался изготовлением и сбытом алкоголя собственного производства.
Житель Кривого Рога превратил гараж в цех по производству нелегального алкоголя
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Объявления о продаже алкоголя задержанный размещал в интернете.
– Во время обысков было обнаружено более 100 литров спирта, телефоны, банковские карты, оборудование для изготовления алкогольной продукции и более 100 литров готовой водочной продукции, – сообщили в полиции.
В полиции уже возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до семи лет.
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Ранее Факты ICTV писали о невероятном событии в Кривом Роге: там
мужчина нашел пакет с $10 тыс. и вернул их владельцу.
Видео: Полиция Днипропетровщины
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