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Факти / Надзвичайні події

Житель Кривого Рогу перетворив гараж у цех з виробництва нелегального алкоголю

Днями правоохоронці викрили незаконну діяльність 30-річного жителя Кривого Рогу.

Посеред житлових будинків, у двох своїх гаражах він займався виготовленням та збутом алкоголю власного виробництва.

Житель Кривого Рогу перетворив гараж у цех з виробництва нелегального алкоголю / 3 фотографии

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Оголошення про продаж алкоголю затриманий розміщував в інтернеті.

– Під час обшуків було виявлено понад 100 літрів спирту, телефони, банківські картки, обладнання для виготовлення алкогольної продукції та більше 100 літрів готової горілчаної продукції, – повідомили у поліції.

У поліції вже відкрили кримінальну справу. Чоловіку загрожує позбавлення волі строком до семи років.

Раніше Факти ICTV писали про неймовірну подію у Кривому Розі: там чоловік знайшов пакет з $10 тис. і повернув їх власнику.

Відео: Поліція Дніпропетровщини

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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