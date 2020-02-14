В аэропорту Одессы полиция задержала иностранца, которого подозревают в убийстве столичного пластического хирурга.

Начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко сказал, что подозреваемого в убийстве пластического хирурга, совершенного в столице 2 февраля, задержали при попытке покинуть страну.

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С задержанным проводятся следственные действия.

Напомним, стрельба в Киеве на улице Саксаганского, в результате которой погиб мужчина, произошла в 18.00 2 февраля.

Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Погибший – Андрей Сотник, работал руководителем в DMK Ukraine. На сайте компании указано, что Сотник – кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург.