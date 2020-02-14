В аеропорту Одеси поліція затримала іноземця, якого підозрюють у вбивстві столичного пластичного хірурга.
Начальник головного управління поліції Андрій Крищенко сказав, що підозрюваного у вбивстві пластичного хірурга, вчиненого в столиці 2 лютого, затримали при спробі покинути країну.
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Із затриманим проводять слідчі дії.
Нагадаємо, стрілянина в Києві на вулиці Саксаганського, в результаті якої загинув чоловік, сталася о 18.00 2 лютого.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
Загиблий – Андрій Сотник, працював керівником в DMK Ukraine. На сайті компанії вказано, що Сотник – кандидат медичних наук, лікар-хірург, пластичний і естетичний хірург.