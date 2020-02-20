В Донецкой области работник ГФС застрелился на рабочем месте

В Мариуполе сообщили о самоубийстве одного из сотрудников Главного управления Государственной фискальной службы Донецкой области. Мужчина застрелился прямо на своем рабочем месте.

Соответствующее заявление сделали в пресс-службе областной прокуратуры.

– 20 февраля стационарный оперативный дежурный ГУ ГФС в Донецкой области, находясь на своем рабочем месте в комнате для оружия Главного управления Государственной фиксальной службы в Донецкой области, покончил с собой, выстрелив из табельного оружия.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства и свидетели происшествия, – говорится в сообщении.