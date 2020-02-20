PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Донецкой области работник ГФС застрелился на рабочем месте

В Мариуполе сообщили о самоубийстве одного из сотрудников Главного управления Государственной фискальной службы Донецкой области. Мужчина застрелился прямо на своем рабочем месте.

Соответствующее заявление сделали в пресс-службе областной прокуратуры.

– 20 февраля стационарный оперативный дежурный ГУ ГФС в Донецкой области, находясь на своем рабочем месте в комнате для оружия Главного управления Государственной фиксальной службы в Донецкой области, покончил с собой, выстрелив из табельного оружия.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства и свидетели происшествия, – говорится в сообщении.

Читайте: Убил жену и застрелился сам: на Закарпатье обнаружили тела супругов

Личность работника ГФС в органах не разглашают.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 с пометкой “самоубийство” УК Украины.

Недавно Факты ICTV сообщали, что в Донецкой области в результате ДТП погибла женщина. Тогда автомобиль Audi вылетела на встречную полосу и протаранил ВАЗ.

Источник: Прокуратура Донецкой области

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка