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Факти / Надзвичайні події

На Донеччині працівник ДФС застрелився на робочому місці

У Маріуполі повідомили про самогубство одного зі співробітників Головного управління Державної фіскальної служби області. Чоловік застрілився прямо на своєму робочому місці.

Відповідну заяву зробили у прес-службі обласної прокуратури.

– 20 лютого стаціонарний оперативний черговий ГУ ДФС в Донецькій області, перебуваючи на своєму робочому місці в кімнаті для зброї Головного управління Державної податкової служби в Донецькій області, наклав на себе руки, вистріливши із табельної зброї.

Досудове розслідування триває. Встановлюються усі обставини та свідки події, – йдеться у повідомленні.

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Особу працівника ДФС у органах не оголошують.

Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 із позначкою “самогубство” КК України.

Нещодавно Факти ICTV повідомляли, що на Донеччині внаслідок ДТП загинула жінка. Тоді автівка Audi вилетіла на зустрічну смугу і протаранила ВАЗ.

Джерело: Прокуратура Донецької області

Фото: Dreamstime

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