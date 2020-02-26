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Факты / Происшествия

Масштабный пожар на Троещине – массив окутал густой дым

26 февраля в Деснянском районе Киева произошел масштабный пожар. Предварительно, на территории гаражного кооператива в районе улиц Закревского и Электротехничной горят четыре грузовых автомобиля.

Огонь распространяется очень быстро, а густой и едкий дым уже успел окутать большую часть жилого массива.

На этой же территории находится СТО. Общая площадь пожара неизвестна. Также нет информации о жертвах и пострадавших.

На месте работают спасатели и правоохранители, дежурят медики.

Напомним, 10 февраля на одесской штрафплощадке сгорело сразу 20 автомобилей.

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