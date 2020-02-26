PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Масштабна пожежа на Троєщині – масив огорнув густий дим

26 лютого в Деснянському районі Києва сталася масштабна пожежа. Попередньо, на території гаражного кооперативу в районі вулиць Закревського і Електротехнічной горять чотири вантажні автомобілі.

Вогонь поширюється дуже швидко, а густий і їдкий дим уже встиг огорнути більшу частину житлового масиву.

На цій же території розташований СТО. Загальна площа пожежі невідома. Також немає інформації про жертв і постраждалих.

На місці працюють рятувальники і правоохоронці та чергують медики.

Нагадаємо, 10 лютого на одеському штрафмайданчику згоріло відразу 20 автівок.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка