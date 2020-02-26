Перерезали горло: в Хмельницкой области произошло “мистическое” убийство

В селе Перемышель Хмельницкой области нашли убитым местного жителя. У него была перерезана глотка.

Убитого 27-летнего мужчину нашли односельчане, которые в то утро спешили на автобус.

– Здесь лежала голова, а тут он. Он небольшого роста, немного выше меня. Если я здесь лягу, то помещусь. Здесь была голова возле этого крестика, а тут ноги так подогнуты. А лицом куда? Прямо вверх, как лечь. Потому и видно, что перерезано горло? Поэтому и увидели, что перерезано, – рассказала Наталья Жигадло, которая нашла жертву.

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Селяне сразу начали говорить о мистической составляющей убийства, ведь на этом месте умер уже не один человек.

Однако правоохранители не стали искать злоумышленников среди нечистых сил и пытались найти след злоумышленника.

Через несколько часов полицейским удалось найти мужчину, с которым погибший распил спиртные напитки.