Перерізали горлянку: у Хмельницькій області сталося “містичне” вбивство

У селі Перемишель Хмельницької області знайшли вбитим місцевого жителя. У нього була перерізана горлянка.

Вбитого 27-річного чоловіка знайшли односельчани, які того ранку поспішали на автобус.

– Тут лежала голова, а тут він. Він невеликого зросту, трохи вищий за мене. Якщо я тут ляжу, то вміщуся. Тут була голова біля цього хрестика, а тут ноги так підігнуті. А обличчям куди? Прямо догори, як лягти. Тому і видно, що перерізане горло? Тому і побачили, що перерізане, – розповіла Наталя Жигадло, яка знайшла жертву.

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Селяни одразу почали говорити про містичну складову вбивства, адже на цьому місці померла вже не одна людина.

Проте правоохоронці не стали шукати зловмисників серед нечистих сил і намагалися знайти слід зловмисника.

Через кілька годин поліцейським вдалося знайти чоловіка, з яким загиблий розпив спиртні напої.