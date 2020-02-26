PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Перерізали горлянку: у Хмельницькій області сталося “містичне” вбивство

У селі Перемишель Хмельницької області знайшли вбитим місцевого жителя. У нього була перерізана горлянка.

Вбитого 27-річного чоловіка знайшли односельчани, які того ранку поспішали на автобус.

– Тут лежала голова, а тут він. Він невеликого зросту, трохи вищий за мене. Якщо я тут ляжу, то вміщуся. Тут була голова біля цього хрестика, а тут ноги так підігнуті. А обличчям куди? Прямо догори, як лягти. Тому і видно, що перерізане горло? Тому і побачили, що перерізане, – розповіла Наталя Жигадло, яка знайшла жертву.

Читайте: У Києві знайшли застреленим бізнесмена Леоніда Вульфа

Селяни одразу почали говорити про містичну складову вбивства, адже на цьому місці померла вже не одна людина.

Проте правоохоронці не стали шукати зловмисників серед нечистих сил і намагалися знайти слід зловмисника.

Через кілька годин поліцейським вдалося знайти чоловіка, з яким загиблий розпив спиртні напої.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка