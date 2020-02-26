В Киеве нашли застреленным бизнесмена Леонида Вульфа

В центре Киева 25 февраля найден мертвым бизнесмен Леонид Вульф.
Об этом сообщили СМИ со ссылкой на свои источники в МВД.
Вульфа в его квартире обнаружили застреленным в голову друзья, которые обеспокоились тем, что бизнесмен не отвечал на звонки.
В руках у него был пистолет-пулемет Скорпион. Тут же нашли и одну стрелянную гильзу.
Следов, указывающих на борьбу, в квартире обнаружено не было. Основная версия следствия – самоубийство.
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Начальник криминальной полиции Киева Герман Приступа подтвердил трагическую гибель мужчины.
– Да, нашли его мертвым вчера. Это самоубийство, – отметил он.
Ранее Факты ICTV писали, что в Мариуполе совершил самоубийстве один из сотрудников Главного управления Государственной фискальной службы Донецкой области.