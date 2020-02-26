У Києві знайшли застреленим бізнесмена Леоніда Вульфа

У центрі Києва 25 лютого знайшли мертвим бізнесмена Леоніда Вульфа.

Про це повідомили ЗМІ з посиланням на свої джерела в МВС.

Вульфа в його квартирі виявили застреленим у голову друзі, які занепокоїлися тим, що бізнесмен не відповідав на дзвінки.

У руках у нього був пістолет-кулемет Скорпіон. Тут же знайшли і одну стріляну гільзу.

Слідів, що вказують на боротьбу, в квартирі виявлено не було. Основна версія слідства – самогубство.

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Керівник кримінальної поліції Києва Герман Приступа підтвердив трагічну загибель чоловіка.

– Так, знайшли його мертвим учора. Це самогубство, – зазначив він.