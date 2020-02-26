У Києві знайшли застреленим бізнесмена Леоніда Вульфа

У центрі Києва 25 лютого знайшли мертвим бізнесмена Леоніда Вульфа.
Про це повідомили ЗМІ з посиланням на свої джерела в МВС.
Вульфа в його квартирі виявили застреленим у голову друзі, які занепокоїлися тим, що бізнесмен не відповідав на дзвінки.
У руках у нього був пістолет-кулемет Скорпіон. Тут же знайшли і одну стріляну гільзу.
Слідів, що вказують на боротьбу, в квартирі виявлено не було. Основна версія слідства – самогубство.
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Керівник кримінальної поліції Києва Герман Приступа підтвердив трагічну загибель чоловіка.
– Так, знайшли його мертвим учора. Це самогубство, – зазначив він.
Раніше Факти ICTV писали, що у Маріуполі скоїв самогубство один зі співробітників Головного управління Державної фіскальної служби області.